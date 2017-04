dpa

Brandenburger Jusos wählen erstmals Doppelspitze

Die Brandenburger Jusos haben als bundesweit erster Landesverband eine Doppelspitze: Als gleichberechtigte Sprecher der SPD-Jugendorganisation wurden am Wochenende auf der Landesdelegiertenkonferenz in Heidesee (Dahme-Spreewald) Rica Eller und Michael Hantzsche gewählt, wie der Verband am Sonntag mitteilte. Die bisherige Vorsitzende Maja Wallstein war nach sechs Jahren Amtszeit nicht mehr angetreten.

Auch die Jusos in Brandenburg profitierten von einer neuen Politik-Begeisterung nach der Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat der SPD, sagte Hantzsche. Seit Jahresbeginn sei der Landesverband um fast 100 auf rund 1000 Mitglieder angewachsen. «Wir wollen unseren Anteil dafür leisten, den Schulzzug bis ins Kanzleramt fahren zu lassen und alle zehn Bundestagswahlkreise in Brandenburg für die SPD gewinnen», erklärte der 26-Jährige.

