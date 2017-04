dpa

Jugendlicher schwer misshandelt und notoperiert

Zwei Schläger haben am Volkspark Friedrichshain einen 16-Jährigen misshandelt und schwer verletzt. Das Opfer erlitt in der Nacht zum Sonntag unter anderem eine stark blutende Stichwunde an der Hüfte und wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Lebensgefahr besteht nicht. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde ein 18-jähriger unter Tatverdacht noch im Park festgenommen. Dem Mittäter, der zugestochen haben soll, gelang die Flucht. Die beiden Angreifer hatten den Jugendlichen nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten verfolgt und ihn zunächst aus der Entfernung mit einer Bierflasche beworfen.

Letzte Änderung: Sonntag, 2. April 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

