3,5 Millionen Besucher in den Brandenburger Museen

Die Museen in Brandenburg haben großen Zulauf: Rund 3,5 Millionen Besucher pro Jahr kommen nach Angaben des Kulturministeriums in die 400 brandenburgischen Museen. «Die Sammlungen in unseren Museen tragen wesentlich dazu bei, das kulturelle Erbe zu bewahren, zu pflegen und an künftige Generationen weiterzugeben», sagte Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil am Sonntag zur Eröffnung der Jahrestagung des Museumsverbandes in Falkensee (Havelland).

Das Land habe in den vergangenen Jahren auch kräftig investiert, etwa in die Restaurierung des reformationsgeschichtlichen Museums in Mühlberg (Elbe-Elster) und in Neubauten für das Museum in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), sagte Gutheil. Auch die Arbeit des Museumsverbands werde in diesem Jahr mit zusätzlich 60 000 Euro und so mit insgesamt 255 000 Euro gefördert. Zu dem Verband gehören unter anderem Regional- und Stadtmuseen, Gedenkstätten, Schlösser und kleinere Heimatstuben.

Letzte Änderung: Sonntag, 2. April 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

