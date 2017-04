dpa

Kenianer gewinnen Berliner Halbmarathon: Tesfaye Siebter

Die Kenianer Gilbert Masai und Joan Melly haben den 37. Berliner Halbmarathon gewonnen. Topfavorit Masai siegte am Sonntag in 59:57 Minuten vor seinen Landsleuten Vincent Kipchumba und Reuben Limaa, die 60:32 beziehungsweise 61:43 Minuten liefen. 1500-Meter-Spezialist Homiyu Tesfaye von der LG Eintracht Frankfurt wurde in deutscher Jahresbestzeit von 62:58 Minuten Siebter. Bis Kilometer 7 hielt er in der Spitzengruppe mit.

«Ich musste mich zurückhalten, denn ich wollte ins Ziel kommen», sagte Tesfaye. Bei der Heim-EM 2018 in Berlin will der 23-Jährige über 10 000 Meter antreten, weil es dort keinen Halbmarathon gibt. In der Zukunft sei auch ein Marathon möglich, kündigte der Mittelstrecken-Spezialist an, der 2013 bei der Leichtathletik-WM in Moskau Fünfter über 1500 Meter war.

Joan Melly sicherte sich den Sieg in 68:45 Minuten und blieb dabei erstmals unter 70 Minuten. Zweite wurde in 68:57 Minuten ihre Teamkollegin Edith Chelimo vor Titelverteidigerin Elizeba Cherono aus den Niederlanden, die 70:43 Minuten benötigte. Sabrina Mockenhaupt vom LT Haspa Marathon Hamburg kam nach langwierigen Verletzungsproblemen als beste Deutsche in 72:11 Minuten auf Rang acht. Erst am Samstag hatte die Kenianerin Joyciline Jepkosgei in Prag den Weltrekord auf 64:52 Minuten gesteigert.

«Das war ein hartes Stück Arbeit», meinte Mockenhaupt, die mit ihrem Rennen und der deutschen Jahresbestzeit zufrieden war. «Ich fange wieder klein an, mir fehlt fast ein Jahr Basis-Training», berichtete die 36 Jahre alte Langstrecken-Spezialistin. Bei der EM in Berlin will sie am Marathon-Start stehen: «Das ist das große Ziel für alle.»

Für die 37. Auflage des Berliner Halbmarathons hatten 34 004 Läufer aus 106 Nationen gemeldet.

Letzte Änderung: Sonntag, 2. April 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen