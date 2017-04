Pfefferspray-Attacke nach Schlag ins Gesicht

Wieder ist es am Berliner Alexanderplatz zu einer Auseinandersetzung mit Verletzten gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, trug ein 20-Jähriger eine Platzwunde davon. Ein 19-Jähriger erlitt Reizungen in den Augen, nachdem er mit Pfefferspray angegriffen wurde. Er war mit seinem 18-jährigen Begleiter auf eine größere Gruppe von Menschen losgegangen. Aus dieser Gruppe sprühte ihm ein Unbekannter Pfefferspray ins Gesicht. Die Polizei stellte das Duo und den 20-Jährigen in der Nähe des Tatorts.

Letzte Änderung: Sonntag, 2. April 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen