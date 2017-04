Siebenjähriger Knirps mit Traktor auf großer Fahrt

Mit dem Traktor eines Nachbarn hat sich ein sieben Jahre alter Knirps in Storkow (Uckermark) auf große Fahrt begeben. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte der Junge den Traktor am Freitag kurz entschlossen gekapert, den Motor gestartet und war damit mehrere Kilometer in Richtung Hammelspring gefahren. Dabei streifte er die Feldsteinmauer einer Kirche. Der Besitzer des Traktors konnte den Jungen schließlich einholen und nach einem kühnen Sprung auf den Traktor die Fahrt beenden. Der Junge und der Nachbar blieben unverletzt.

