Hertha mit Zwölf-Punkte-Plan für Europa

Das 1:3 gegen Hoffenheim ist abgehakt. Jetzt heißt es für Hertha BSC: Sich schütteln und den nächsten Angriff in Gladbach starten. Die Rückkehr nach Fußball-Europa ist weiter drin. Trainer Dardai hat dafür einen neuen Zwölf-Punkte-Plan aufgestellt.

Berlin (dpa) - Die Lockerheit hat Pal Dardai nicht verloren. Dafür gibt es für den Trainer von Hertha BSC auch nach dem 1:3 gegen 1899 Hoffenheim keinen Grund. «Es ist alles okay. Wir sind noch Fünfter. Wichtig ist, die Mentalität muss stimmen», erklärte Dardai, obwohl seine Mannschaft in diesem Jahr in der Fußball-Bundesliga gerade mal zehn Punkte eingesammelt hat. «Wir versuchen, die Verletzungsserie und andere Probleme zur Seite zu schieben und mit einer guten Einstellung in Gladbach zu punkten», sagte der Ungar mit Blick auf die nächste Partie am Mittwoch bei der Borussia.

«Wenn man auf die Statistik schaut, brauchen wir nicht einmal hinreisen», scherzte Dardai. Der bislang letzte Sieg des Hauptstadtclubs in Mönchengladbach datiert aus dem Jahr 2008. Danach gab es vier Niederlagen und ein Remis. «Ein kleiner Punkt wäre schon ein Fortschritt für uns», betonte der Hertha-Trainer.

Auf die Champions-League-Plätze brauchen die Hertha-Fans angesichts von nun sieben Punkten Rückstand auf Rang vier nicht mehr zu schielen. Aber da auch die Konkurrenz um die Ränge fünf und sechs schwächelt, ist die Rückkehr nach Europa weiter drin. Dardai hat einen neuen Punkteplan aufgestellt: «Man kann noch 24 Punkte holen, mit zwölf bleibst du oben. Das ist eine machbare Aufgabe.» In den beiden jüngsten Spielzeiten hatten 52 Punkte zur Qualifikation für die Europa League gereicht.

Die «sehr gute erste Halbzeit» (Dardai) gegen Hoffenheim will Hertha mitnehmen, nicht so sehr die chancenlosen letzten 30 Minuten in Unterzahl. «Die Jungs müssen sich keine Vorwürfe machen. Wir haben gegen einen starken Gegner verloren, weil ein paar Sachen unglücklich gegen uns gelaufen sind. Jetzt werden wir uns schütteln, dann gehen wir nach Gladbach», sagte Manager Michael Preetz.

Herthas Spieler hatten beim 1:3 mit zwei Entscheidungen von Referee Benjamin Brand gehadert. «Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir sind verdient in Führung gegangen und kriegen dann so eine Entscheidung gegen uns. Bitter, das tut weh», schimpfte Kapitän Vedad Ibisevic, der wegen der fünften Verwarnung gegen Gladbach fehlt.

Speziell die Gelb-Rote Karte für Maximilian Mittelstädt empfanden die Berliner für zu hart. Der Jungprofi hatte auch den Handelfmeter verursacht. Dardai richtete Mittelstädt auf: «Er ist ein positiver Junge. Er ist immer noch mein Freund. Ich bin nicht sauer oder böse. Ein junger Spieler darf Fehler machen, er muss aber daraus lernen.» Gegen die Borussia könnte mit Jordan Torunarigha nun ein 19-Jähriger in die Startelf rücken, da Marvin Plattenhardt wohl weiter fehlt.

Dardai will die positive Stimmung erhalten. «Wir müssen uns über den Abstand in der Tabelle nicht beschäftigen, nicht über Europa reden. Bei uns fehlt ein Tick. Wir können nicht immer alles mit Teamleistung kompensieren», sagte der Trainer und verdeutlichte, dass sein derzeitiges Personal immer am obersten Limit spielen muss. «Hat keiner einen Aprilscherz?», fragte Dardai am Samstag lächelnd in die Journalistenrunde: «Ich wollte noch sagen: Mchitarjan ist nicht zufrieden mit seinem Verein, er spielt nächstes Jahr bei uns.»

