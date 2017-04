dpa

Polizei setzt Wasserwerfer nach Fußballspiel ein

Nach dem Zweitliga-Fußballspiel in Hannover hat die Polizei mit einem Wasserwerfer gewaltbereite Fans von Hannover 96 und Union Berlin auseinander gehalten. Bei dem Einsatz am Samstagnachmittag habe es weder Verletzte noch Festnahmen gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Hannover. 96 hatte die Partie gegen den Tabellenführer mit 2:0 gewonnen.

Der Wasserwerfer-Einsatz habe sich vor allem gegen 96-Fans gerichtet, hieß es von der Polizei. Rund 400 Fans der Gäste aus Berlin und rund 200 Anhänger von Hannover 96 hätten sich in der Nähe des Stadions gegenübergestanden. Das Spiel der beiden Mannschaften war als Risikospiel eingestuft worden. Von den 17 Heimpartien in Hannover gelten die Begegnungen mit Braunschweig und Dresden als Hochrisikospiele, sieben weitere als Risikospiele. Bei solchen Partien stehe zwar oft ein Wasserwerfer bereit, er komme aber nur sehr selten tatsächlich zum Einsatz, hieß es von der Polizei.

