dpa

Auto brennt in Berlin-Charlottenburg

Ein Auto hat im Berliner Ortsteil Charlottenburg gebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Fahrzeug in der Nacht aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Ein Zeuge bemerkte das Feuer in der Wundtstraße und alarmierte Feuerwehr sowie Polizei. Das Fahrzeug wurde gelöscht, niemand wurde verletzt. Es entstand kein größerer Schaden an dem Fahrzeug. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt nun die Brandursache.

Letzte Änderung: Sonntag, 2. April 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen