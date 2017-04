dpa

Gefährliches Großstadt-Radeln: Bloggerin schreibt Buch

Besonders in Städten lauern auf Radfahrer viele Gefahren. Schlechte Radwege, rücksichtslose Autofahrer und gedankenlose Fußgänger sind aus Sicht von Juliane Schumacher die größten Risiken. «Um das Radfahren in der Großstadt zu überleben, muss man immer aufmerksam sein und daran denken, dass man nicht alleine unterwegs ist und für andere mitdenken muss. Und notfalls auch mal zurückstecken», sagte die Autorin des demnächst erscheinenden Buchs «How to survive als Radfahrer» und des Blogs «Radelmädchen» kurz vor Eröffnung des nationalen Radverkehrskongress am Montag (3. April) in Mannheim.

