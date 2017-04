Geschäft «Emma Emmelie» entführt in Großomas Zeiten

Am idyllischen Finowkanal am westlichen Ortsende von Zerpenschleuse (Barnim) gibt es einen ganz besonderen Laden. Unter dem Namen «Emma Emelie» entführt Inhaberin Ines Schweighöfer Besucher dort mit Bekleidung, Geschirr, Schmuck, Küchenzubehör und Leinenwäsche in die Zeit der Jahrhundertwende. Die ehemalige klassische Balletttänzerin ist mit ihrem Mann und dem besonderen Laden vor zehn Jahren von Berlin in die märkische Provinz umgezogen. Ihre Angebote, gefertigt zwischen 1860 und 1950, bezieht sie auch Nachlässen und Haushaltsauflösungen.

Letzte Änderung: Sonntag, 2. April 2017 09:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen