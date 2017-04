dpa

Auseinandersetzung mit Gaspistole: Mehrere Verletzte

Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Kreuzberg sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Eine Person schoss mit einer Gaspistole, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann musste in die Klinik gebracht werden. Laut Polizei handele es sich jedoch nicht um eine schwere Verletzung.

Letzte Änderung: Sonntag, 2. April 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

