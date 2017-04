dpa

Wieder Tausende zu Demonstration für Europa erwartet

Die Initiative «Pulse of Europe» hat zum achten Mal zu einer Kundgebung in Berlin-Mitte aufgerufen. Die Initiatoren rechnen für heute wieder mit rund 5000 Teilnehmern auf dem Gendarmenmarkt. Wie die Organisatoren auf ihrer Facebook-Seite mitteilten, sollen die Teilnehmer am Sonntag in insgesamt 60 deutschen und europäischen Städten ihre Unterstützung für die Idee eines freien und geeinten Europas bekunden. Mit rund 6500 Teilnehmern hatte die Beteiligung die Erwartungen der Veranstalter am vergangenen Sonntag übertroffen. Für eine erneut hohe Beteiligung könnten auch die milden Temperaturen sorgen. Laut Deutschem Wetterdienst sollen die Höchstwerte in Berlin am Sonntag etwa 19 Grad erreichen.

