Tausende demonstrieren bei «Pulse of Europe» in Berlin

Mehrere tausend Menschen haben am Sonntag in Berlin für ein friedliches, geeintes Europa ohne Grenzkontrollen demonstriert. Zum achten Mal versammelten sich Anhänger der Aktion «Pulse of Europe» (Puls Europas) auf dem Berliner Gendarmenmarkt. Teilnehmer sprachen im Kurznachrichtendienst Twitter von mindestens 7000 Teilnehmern. Gesicherte Zahlenangaben lagen nicht vor. Vor einer Woche waren laut Veranstalter etwa 6500 Menschen auf dem Gendarmenmarkt zusammengekommen. Innerhalb weniger Monate haben sich bereits mehr als 80 Städte in insgesamt zwölf Staaten der Initiative «Pulse of Europe» angeschlossen. Am stärksten vertreten sind deutsche Städte.

Letzte Änderung: Sonntag, 2. April 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

