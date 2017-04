Seglerinnen Jurczok und Lorenz gewinnen Regatta vor Mallorca

Palma de Mallorca (dpa/lno) – Die Berliner 49er-Seglerinnen Victoria Jurczok und Anika Lorenz haben die traditionelle Regatta Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca gewonnen. Die Olympia-Neunten feierten acht Tagessiege in 17 Rennen. Damit zählen die WM-Dritten von 2016 vom Verein Seglerhaus am Wannsee weiterhin zu den Leistungsträgerinnen im German Sailing Team (GST) des Deutschen Segler-Verbandes (DSV). Auf Platz neun kam Vize-Weltmeister Philipp Buhl. Eine bessere Platzierung verpasste der Sonthofener Laser-Segler durch einen Frühstart.

Für eine positive Überraschung im Feld der 833 Aktiven aus 53 Ländern sorgten Tim Fischer und Fabian Graf vom Verein Seglerhaus am Wannsee. Das junge 49er-Team kam auf Platz sieben. Die olympischen Bronzemedaillengewinner Erik Heil/Thomas Plößel (Berlin) steigen erst später in die Saison ein. Den Sieg in der Nationenwertung teilten sich Großbritannien und Spanien mit jeweils fünf Podiumsplätzen.