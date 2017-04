dpa

Türken werben für ein Nein zum Präsidialsystem

Gegner des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan haben mit einer friedlichen Aktion am Brandenburger Tor in Berlin für ein Nein zur geplanten Verfassungsänderung in der Türkei geworben. Mehrere Dutzend Menschen, die am Samstag einem Aufruf der Initiative «Bewegung Berlin» gefolgt waren, hielten Sonnenschirme mit einem Nein in die Höhe. Auf einem Transparent war auf Deutsch und Türkisch zu lesen: «Nein zur Diktatur in der Türkei». Einige Aktivisten tanzten zu Musik aus einer mitgebrachten Box.

In Deutschland lebende türkische Staatsbürger können seit vergangenem Montag in Berlin und mehreren anderen Städten über das Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems abstimmen, das Erdogan mehr Machtbefugnisse verleihen würde. In der Türkei ist das Referendum für den 16. April angesetzt.

