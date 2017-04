Streit artet in Gruppenschlägerei aus: Vier Leichtverletzte

Bei einer Schlägerei mit etwa 15 Beteiligten am Berliner S-Bahnhof Treptower Park sind vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, waren in der Nacht zum Samstag drei junge Frauen im Alter von 16 und 17 Jahren mit einer 31-Jährigen in Streit geraten und schlugen schließlich mit Fäusten und einem Ast auf die Frau ein. Begleiter der vier Frauen mischten sich in die Auseinandersetzung ein.

Als alarmierte Bundespolizisten die Streitenden trennen wollten, stellte sich ihnen ein 30-Jähriger in den Weg. Als die Beamten ihn zu Boden brachten, zog er ein Messer aus der Hosentasche. Ein Polizist wehrte den drohenden Angriff mit Pfefferspray ab, wie die Bundespolizei weiter berichtete. Anschließend trennten die Beamten die Streitenden. Eine 16- und eine 17-Jährige wurden mit ihren Blessuren in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei ermittelt gegen die drei jungen Frauen und zwei weitere Männer wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den 30-Jährigen wegen Widerstands.

Quelle: dpa

