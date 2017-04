ALBA-Neuzugang Robinson heiß auf Debüt gegen Oldenburg

ALBA-Nachverpflichtung Gerald Robinson kann seinen ersten Auftritt in der Basketball-Bundesliga kaum erwarten. Nach nur zwei Trainingseinheiten mit dem Team wird der 28-jährige US-Amerikaner sein Debüt am Sonntag beim Auswärtsspiel bei den EWE Baskets Oldenburg (15.30 Uhr) geben. «Ich will schnell den Rhythmus finden und natürlich gewinnen. Und ich will dem Team helfen, wo ich nur kann», erklärte der Aufbauspieler. Mit Trainer Ahmet Caki hat er bisher vor allem über die Spielsysteme gesprochen. Die Berliner hatten Robinson am Donnerstag verpflichtet.

Robinson stand zuletzt im für Basketball exotischen Iran unter Vertrag. «Aber auch dort wird Basketball gespielt, wenn auch ein anderer Stil. Mein Ziel war es aber, wieder in Europa zu spielen», erklärte er. Den ersten Kontakt mit ALBA hatte er vor gut einer Woche. Zuvor hatte er noch die Ex-ALBA-Spieler Alex Renfroe und Robert Lovery um Rat gefragt und sich informiert. Mit Lovery spielte er gemeinsam in Riga, mit Renfroe verbindet ihn die gemeinsame Heimatstadt Nashville. Gegner Oldenburg kennt Robinson aus der vergangenen Saison, als er mit dem französischen Club Nanterre im Eurocup gegen die Niedersachsen antrat. «Spieler wie Kramer, Paulding oder Qvale kenne ich noch», sagt er. Die USA, Belgien, Israel, Frankreich, Iran und jetzt Deutschland: Robinson ist ein kleiner Wandervogel. «Das ist nun mal der Job», sagt er. Sein Vertrag in Berlin läuft bis Saisonende. Wie es dann weitergeht, spielt für ihn momentan erst einmal keine Rolle. «So weit denke ich nicht. Ich denke nur an das Heute, nicht einmal an das Morgen.»

Letzte Änderung: Samstag, 1. April 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

