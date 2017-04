dpa

Grüne wollen neuen Tagebau in Welzow-Süd stoppen

Der Betreiber Leab hat die Pläne für den Braunkohle-Tagebau in der Lausitz schon kräftig eingedampft. Doch den Brandenburger Grünen reicht dies noch nicht.

Kleinmachnow (dpa/bb) - Nach den starken Abstrichen des Betreibers Leag beim Braunkohletagebau in der Lausitz fordern die Brandenburger Grünen auch einen Stopp für die Erweiterung des Feldes Welzow-Süd. «Die Zukunft der 800 Bewohner in und um Welzow bleibt auf Jahre ungewiss», sagte der Landesvorsitzende Clemens Rostock am Samstag zum Auftakt des Landesparteirats in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark). «Es dürfen keine weiteren Tagebaue in der Lausitz mehr aufgeschlossen werden.»

Ein entsprechender Dringlichkeitsantrag wurde von den rund 60 Delegierten einstimmig angenommen. Darin wird die rot-rote Landesregierung aufgefordert, einen neuen Flächennutzungsplan ohne den Tagebau Welzow-Süd II aufzustellen. «Für den Fall, dass die Leag im Jahr 2020 verkündet, dass die Kohle nicht mehr abgebaggert wird, darf die Gestaltung der Folgelandschaft nicht allein dem Bergbaubetreiber überlassen sein», forderte die Energieexpertin der Grünen-Landtagsfraktion, Heide Schinowsky.

Die Leag hatte am Donnerstag den Aufschluss eines Tagebaus in Jänschwalde (Spree-Neiße) abgeblasen und die Entscheidung über das Feld Welzow-Süd II bis spätestens 2020 vertagt.

Die Grünen wollen zudem die direkte Demokratie in Brandenburg stärken und fordern einen Abbau der hohen formalen Hürden für Volksinitiativen auf Landesebene sowie für Bürgerbegehren in den Städten und Gemeinden. «Direkte Demokratie ist eine Herzensangelegenheit der Grünen», sagte die Sprecherin der Grünen Jugend, Ricarda Budke, bei der Einbringung des Leitantrags. «Wir trauen den Menschen zu, dass sie in wichtigen Fragen mitentscheiden können.»

Eine große Mehrheit der Delegierten votierte dafür, eine entsprechende Volksinitiative für mehr direkte Demokratie zu unterstützen, die am kommenden Freitag startet. So sollen die Unterschriften für Volksbegehren künftig auf der Straße gesammelt werden dürfen. Derzeit müssen die Bürger ihre Unterstützung auf Ämtern oder per Brief erklären. Bei den Bürgerbegehren soll die erforderliche Mindestzahl der teilnehmenden Wähler gesenkt werden.

