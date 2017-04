Grüne fordern Stopp für neuen Tagebau in Welzow Süd

Nach den starken Abstrichen des Betreibers Leag beim Braunkohletagebau in der Lausitz fordern die Brandenburger Grünen auch einen Stopp für die Erweiterung des Feldes Welzow Süd. «Die Zukunft der 800 Bewohner in und um Welzow bleibt auf Jahre ungewiss», sagte der Landesvorsitzende Clemens Rostock am Samstag zum Auftakt des Landesparteirats in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark). «Es dürfen keine weiteren Tagebaue in der Lausitz mehr aufgeschlossen werden.» Über einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag wollten die rund 60 Delegierten am späten Nachmittag entscheiden.

Die Leag hatte am Donnerstag den Aufschluss eines Tagebaus in Jänschwalde (Spree-Neiße) abgeblasen und die Entscheidung über das Feld Welzow-Süd II bis spätestens 2020 vertagt.

Letzte Änderung: Samstag, 1. April 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

