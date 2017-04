dpa

Rekordtemperaturen in Berlin und Brandenburg

Temperaturen bis zu 25 Grad Celsius erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag für Berlin und Brandenburg. «Wir werden einige Rekorde purzeln sehen», sagte DWD-Meteorologin Ulrike Maiwald. In Brandenburg soll es demnach am wärmsten in der Niederlausitz werden. An der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern schaffen es die Temperaturen laut DWD immerhin auf 20 Grad.

Schon am Freitag verzeichnete der Deutsche Wetterdienst neue Höchsttemperaturen. Ein neuer Brandenburg-Rekord für den 31. März wurde in Doberlug-Kirchhain (Landkreis Elbe-Elster) gemessen: 23,5 Grad. Seit 1913 lag der Rekord für diesen Tag bei 23,2 Grad.

In Berlin stellte die Messstation Kaniswall einen neuen Rekord für den letzten Märztag auf. 23,4 Grad maß das Thermometer dort am Freitag. Der Höchstwert für diesen Tag wurde im Jahr 1913 in Berlin-Dahlem aufgestellt. Damals lag der Höchstwert bei 22,5 Grad.

So warm bleiben wird es aber nicht. «Wir werden uns jetzt dem normalen Niveau annähern», sagte DWD-Meteorologin Maiwald. Eine warme Phase gegen Ende März sei nicht ungewöhnlich. Am Sonntag würden die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 16 und 19 Grad sinken. Dazu wechseln sich Sonne und Wolken voraussichtlich häufiger ab. Zum Start in die Woche gehen die Höchstwerte dann auf 16 Grad am Montag und 18 Grad am Dienstag zurück.

