Rund 800 Teilnehmer bei Wolfswachen in Brandenburg

Rund 800 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter bei Wolfswachen in Brandenburg für einen besseren Schutz der Weidetiere demonstriert. Landwirte, Jäger und Dorfbewohner hätten sich in der Nacht zum Samstag an neun Orten um Lagerfeuer versammelt, sagte der Geschäftsführer des Bauernbundes, Reinhard Jung. Die Zahl der von Wölfen gerissenen Weidetiere habe sich 2016 gegenüber dem Vorjahr auf etwa 300 verdoppelt. Bauern- und Jagdverbände fordern eine Lockerung des Artenschutzes für Wölfe.

Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) nahm in Dolgelin (Märkisch-Oderland) an einer Wolfswache teil. Der Minister hat bereits einen Antrag für eine Lockerung des Schutzstatus in die Agrarministerkonferenz eingebracht. Doch aus Sicht von Jung reicht das nicht aus. «Wir brauchen eine Wolfsverordnung, die den Abschuss von Wölfen erlaubt, die eine Gefahr darstellen», sagte er. «Dazu gehören Wölfe, die Schafe und Lämmer reißen.» In einigen Gegenden nähmen Bauern und Jäger dies schon selbst in die Hand, schilderte er.

Naturschutzverbände und die Grünen fordern dagegen mehr finanzielle Unterstützung des Landes für Schutzmaßnahmen wie Zäune und Herdenschutzhunde. Am 26. April hat die Landesregierung die Beteiligten zu einem Wolfsplenum nach Potsdam eingeladen. Zum 1. Mai sollen zwei Wolfsbeauftragte ihre Arbeit aufnehmen.

