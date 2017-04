Flughafenchef sichert Anwohnern «gute Nachbarschaft» zu

Der neue Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup wirbt um die Anwohner des umstrittenen neuen Hauptstadtflughafens. «Wir möchten Ihnen versichern, dass uns eine gute Nachbarschaft sehr wichtig ist», schreibt der frühere Berliner Staatssekretär und Flughafen-Aufsichtsrat in seinem ersten Beitrag für die Anwohnerzeitschrift «BER aktuell». «Für diese bisher gute und manchmal in der Sache streitbare Nachbarschaft möchten wir uns herzlich bedanken.» Die Geschäftsführung hoffe auch weiterhin auf Unterstützung aus Umlandgemeinden.

Vor allem beim Lärmschutz hatte es in den vergangenen immer wieder Streit gegeben. Das Unternehmen stellte klar, dass geplante Detailkorrekturen an einer Flugroute keine Auswirkungen auf das Schallschutzprogramm haben. Die Deutsche Flugsicherung hatte im Februar «marginale Änderungen» angekündigt. Dies gelte nur in Ausnahmefällen und nicht im regulären Betrieb, betonte der Flughafen.