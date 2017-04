Motorradfahrer bei Sturz tödlich verletzt

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist bei der Auffahrt auf die Autobahn 10 bei Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) gestürzt und tödlich verletzt worden. Der junge Mann sei am Freitagabend nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geschleudert, berichtete ein Polizeisprecher am Samstag. Der 18-Jährige starb noch vor Ort. Die Ursache für den Unfall in der Auffahrt zum südlichen Berliner Ring in Richtung Potsdam war zunächst unklar. Zuerst hatte die «B.Z.» (online) berichtet.

Letzte Änderung: Samstag, 1. April 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

