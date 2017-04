dpa

Schwerpunkteinsatz: Mehr Polizei in Bussen und Bahnen

Mit einem Schwerpunkteinsatz am (heutigen) Samstagabend will die Polizei in Bahnen und Bussen in den Bezirken Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick mehr Präsenz zeigen. So sollen nach Angaben der Polizei das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in den Verkehrsmitteln gestärkt und Fragen rund um das Thema Sicherheit beantwortet werden. Beteiligt sind auch die Bundespolizei und die Verkehrsbetriebe BVG. Das Motto der Aktion lautet «Mit Sicherheit durch Berlin ... Da für Dich auch im ÖPNV».

Letzte Änderung: Samstag, 1. April 2017 08:30 Uhr

