Millionen fließen in Sanierung der Straßen in Brandenburg

Bund, Land und Kommunen wollen in diesem Jahr mehrere Hundert Millionen Euro in die Sanierung von Brandenburgs Straßen investieren. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt setzt der Landesbetrieb Straßenwesen in diesem Jahr mehr als 450 Millionen Euro für die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Straßen ein, hieß es aus dem Potsdamer Verkehrsministerium. Davon kommen 314 Millionen Euro aus Bundesmitteln und rund 137 Millionen aus Landesmitteln. Die Stadt Potsdam investiert in ihr Straßennetz in diesem Jahr 2,9 Millionen Euro.

