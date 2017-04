Berliner Linke wählt Landesliste für Bundestagswahl

Die Berliner Linke wählt am Samstag (ab 10.00 Uhr) ihre Landesliste für die Bundestagswahl. Als Spitzenkandidatin hat der Landesvorstand die langjährige Bundestagsabgeordnete Petra Pau vorgeschlagen. Auf Platz zwei und drei der Liste stehen Stefan Liebich und Gesine Lötzsch, die wie Pau bereits im Bundestag sitzen. Insgesamt wurden 13 Bewerber nominiert, weitere Kandidaturen sind bei der Vertreterversammlung in Adlershof möglich.

Der neue Bundestag wird am 24. September gewählt. Die Linke will in Berlin wieder mindestens vier Wahlkreise direkt gewinnen und rechnet sich in Friedrichshain-Kreuzberg sogar Chancen auf ein fünftes Direktmandat aus. Zudem hatte Parteichefin Katina Schubert das Ziel ausgegeben, dass die Linke in der Hauptstadt bei den Zweitstimmen mindestens ihr Ergebnis von 2013 einfährt, also 18,5 Prozent. Man wolle einen Politikwechsel im Bund.