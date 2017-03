CDU-Chefin: Rot-Rot-Grün wieder mit sich selbst beschäftigt

Berlins CDU-Chefin Monika Grütters hat Rot-Rot-Grün wegen des koalitionsinternen Streits um die Ressortzuständigkeit für das Landespersonal scharf attackiert. «Ob Erziehermangel, Verkehrschaos, Wohnungsnot oder Sicherheitsfragen - statt endlich Antworten auf die drängenden Probleme der Stadt zu geben, beschäftigt sich Rot-Rot-Grün wieder einmal hauptsächlich mit sich selbst», erklärte Grütters am Freitag. «Jetzt streitet das Linksbündnis darum, wo die Personalverantwortung hingehört - statt sie auch mal wahrzunehmen.» Die Senatskoalition habe aus ihrem Fehlstart offenbar nichts gelernt und bleibe ihrer falschen Prioritätensetzung treu.

In der Koalition gibt es Unruhe, weil der Regierende Bürgermeister Michael Müller die Zuständigkeit für das Landespersonal nicht komplett in die Hände von Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen legen will. Das war aber im Koalitionsvertrag so vereinbart. Dennoch will Müller den Bereich Ausbildung im Innenressort von Senator Andreas Geisel (alle SPD) belassen. Linke und Grüne sind deshalb verärgert.