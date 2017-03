dpa

Trickbetrüger stehlen Wohnungsschlüssel für Einbruch

Vier Einbrecher haben in zwei Berliner Stadtteilen gezielt ältere Menschen angesprochen, um in deren Wohnungen zu kommen. In einem Fall ist ihnen das auch gelungen, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Zivilfahnder nahmen die zwei Männer im Alter von 52 und 23 Jahren sowie die beiden 54 und 20 Jahre alten Frauen am Mittwoch kurz nach dem Einbruch fest. Gegen das Quartett erging Haftbefehl.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Beschuldigten mit dem Auto unterwegs. Sie hielten den Angaben zufolge Ausschau nach älteren Menschen, um deren Haustürschlüssel zu stehlen. Zuerst versuchten sie in Lankwitz einen 103-Jährigen aus seiner Wohnung zu locken. Später sprachen sie einen 73-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an. Sie zogen dann weiter nach Berlin-Reinickendorf. Dort sprach eine der Frauen einen 72-jährigen Mann vor seiner Wohnung an, umarmte ihn und gelangte so unbemerkt an seinen Schlüssel. Diesen gab sie daraufhin an ihre drei Begleiter weiter, die Wertsachen aus der Wohnung stahlen.

Letzte Änderung: Freitag, 31. März 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen