Brandenburgs Felder sollen bunter werden

Brandenburgs Felder sollen bunter werden. Am Freitag wurde auf einer 6000 Quadratmeter großen Fläche in Ahrensdorf (Teltow-Fläming) eine blühende Mischung unter anderem aus Lupine, Senf und Luzerne eingesät, wie der Landesbauernverband mitteilte. Dies sei der Startschuss zum Blühstreifen-Projekts des Verbandes. Landesweit hätten sich bereits mehr als 20 Landwirte bereit erklärt mitzumachen. Eine Förderung des Landes, wie in einigen anderen Bundesländern, gebe es leider nicht, erklärte der Verband. Die Blühstreifen sollen als Unterschlupf und Nahrungsquelle unter anderem für Bienen dienen und sind ein Beitrag zur Artenvielfalt.

Quelle: dpa

