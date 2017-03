dpa

Frauen verfolgt und sexuell bedrängt: Angeklagter gesteht

Nach einer Serie von sexuell motivierten Überfällen auf junge Frauen hat ein 26-Jähriger vor dem Berliner Landgericht gestanden. In fünf Fällen habe er Frauen von der Tram bis zu ihren Wohnhäusern verfolgt und dann angefasst, gab der Angeklagte zu Beginn des Prozesses am Freitag zu. Als Motiv der Taten in den Stadtteilen Prenzlauer Berg und Hohenschönhausen gab der Angeklagte an, es sei «so ein Reiz, ein Kick gewesen». Die Opfer waren 16 bis 23 Jahre alt.

Die Serie begann im März 2016. Der 26-Jährige hatte laut Anklage eine Frau nachts bis in ihren Hausflur verfolgt. Als er von hinten an ihr Gesäß griff, habe die Frau geschrien. Nach einem Gerangel habe er die Flucht ergriffen. Ähnlich seien die weiteren Taten verlaufen. Mehrere Opfer habe der 26-Jährige im Genitalbereich angefasst. In einem Fall habe er eine Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Weil die Frauen erhebliche Gegenwehr leisteten, habe der Angeklagte jeweils die Flucht ergriffen.

Der Angeklagte sagte, er sei bei den Übergriffen alkoholisiert gewesen und habe «innere Stimmen» gehört. Er habe jeweils in der Tram Ausschau nach möglichen Opfern gehalten. Der Prozess wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung wird am 5. April fortgesetzt.

Letzte Änderung: Freitag, 31. März 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen