Meyer: Schleswig-Holstein weiterhin gegen Dobrindts Pkw-Maut

Schleswig-Holstein ist mit dem Versuch, im Bundesrat die Verabschiedung der umstrittenen Pkw-Maut erst einmal zu verhindern, gescheitert. Der Bundesrat ließ am Freitag trotz erheblicher Kritik ein vom Bundestag beschlossenes Gesetzespaket passieren, mit dem die EU-Kommission grünes Licht für die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) erarbeitete «Infrastrukturabgabe» geben will. Eine von Schleswig-Holstein und anderen Ländern geforderte Anrufung des Vermittlungsausschusses fand in der Länderkammer keine Mehrheit. Die Bundesländer hatten noch mautfreie Autobahn-Abschnitte in Grenzregionen gefordert.

«Wir haben immer klar gesagt, dass diese Pkw-Maut nichts taugt», sagte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) nach der Abstimmung. «Wir haben auch klar gesagt, dass es schädlich ist für die Grenzregionen, insbesondere was Flensburg angeht. (...) Leider haben wir keine Mehrheit bekommen. Wir haben auch gehört, dass es bis in die Nacht hinein noch hohen politischen Druck auf einzelne Länder gab.» Klar sei: «Wir stehen zu unserer Position.»

Dobrindt will nach Ende des Gesetzgebungsverfahrens in einer europaweiten Ausschreibung einen Betreiber für das Mautsystem suchen.

Letzte Änderung: Freitag, 31. März 2017 13:50 Uhr

