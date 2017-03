Keller freut sich auf Hannovers Sportdirektor Heldt

Trainer Jens Keller vom Fußball-Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Union Berlin freut sich auf ein Wiedersehen mit Horst Heldt. Am Samstag gastieren die «Eisernen» zum Topmatch beim Liga-Vierten Hannover 96. Heldt ist der neue Sportdirektor des Bundesliga-Absteigers. Keller und Heldt arbeiteten in der Vergangenheit zusammen beim VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04.

«Er ist sicherlich sehr wichtig gewesen, was meinen Werdegang als Trainer angeht. Er hat mich zum Nachwuchs des VfB Stuttgart geholt und mich dort bei den Profis zum Co-Trainer gemacht», sagte Keller. Später holte Heldt den heutigen Union-Trainer als Nachwuchscoach zum FC Schalke. «Dort machte er mich bei den Männern zum Cheftrainer», fuhr Keller fort: «Ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn er nicht in diesen Positionen gewesen wäre.» Allerdings ist Keller im Oktober 2014 auch von Heldt auf Schalke beurlaubt worden.