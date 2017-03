dpa

BVG rechnet mit deutlich weniger Busverkehr am ZOB

Vorläufiges Ende des Fernbus-Booms in Berlin: Nach jahrelanger Zunahme des Busverkehrs am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Messedamm rechnen die Verantwortlichen für dieses Jahr mit einem deutlichen Rückgang. Für 2017 sei von 167 000 An- und Abfahrten auszugehen, teilte die Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) mit. Im Vergleich zum Rekordjahr 2016 mit gut 214 000 An- und Abfahrten wäre das ein Rückgang um etwa 22 Prozent. Grund sei eine Marktkonsolidierung durch den Wegfall des Linienangebotes von drei Anbietern zum 1. November 2016, so die BVG. Eine BVG-Tochter betreibt den ZOB, der seit Juli 2016 bei laufendem Betrieb modernisiert wird.

Letzte Änderung: Freitag, 31. März 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen