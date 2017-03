Potsdams Synagoge: Land besteht auf Zentralwohlfahrtsstelle

Trotz der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft von zwei jüdischen Gemeinden ist ein Startschuss für den Neubau einer Synagoge in Potsdam noch nicht in Sicht. «Wir wollen, dass die Zentralwohlfahrtsstelle mit im Boot bleibt», betonte der Sprecher des Kulturministeriums, Stephan Breiding, am Freitag. Doch die Jüdische Gemeinde und die Synagogengemeinde wollen das geplante Gemeindezentrum mit einer Synagoge in eigener Regie betreiben.

Das Land hatte vor zwei Jahren die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) als Mittler ins Boot geholt, damit die Synagoge nahe dem Stadtschloss nach jahrelangem Streit der Gemeinden um die Gestaltung endlich gebaut werden kann. Daher solle die ZWST auch beteiligt bleiben, erklärte Breiding. Dies lehnen die Gemeinden ab. «Wir begrüßen die Gründung der Arbeitsgemeinschaft als ersten Schritt und werden weiter Gespräche führen», sagte Breiding dazu.

Die dritte jüdische Gemeinde, die Gesetzestreuen, lehnen den Bau grundsätzlich als «Etikettenschwindel» ab. Denn dabei handele es sich um ein landeseigenes Kulturzentrum, das als Synagoge präsentiert werden solle, erklärte der Vorsitzende Shimon Nebrat. Das Ministerium sieht dies gelassen. «Wenn es keine Einigung gibt, wird auch ohne die Gesetzestreue Gemeinde gebaut», sagte Breiding.

