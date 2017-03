Pau: Bei Regierungsverantwortung nicht ängstlich sein

Die Linke sollte nach den Worten der Berliner Bundestagsabgeordneten Petra Pau Regierungsverantwortung auch im Bund anstreben. «Ich rate uns, dass wir für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und ein friedliches Europa kämpfen», sagte die Bundestagsvizepräsidentin der «Berliner Zeitung» (Freitag). «Wenn die Linke die Möglichkeit hat, das in Regierungsverantwortung zu tun, dann sollten wir nicht ängstlich werden, sondern das Mandat der Wählerinnen und Wähler nutzen.» Deutschland brauche eine starke Linke, meinte Pau. «Zu der Zeit, als wir schwach waren, wurde die Agenda 2010 beschlossen. Mit den Folgen müssen wir bis heute leben.»

Pau soll bei einer Vertreterversammlung der Berliner Linken am Samstag in Adlershof zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl am 24. September gewählt werden. Die 53-Jährige sitzt seit 1998 im Bundestag und holte zuletzt mehrfach das Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf.