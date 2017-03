dpa

Arbeitslosigkeit in Brandenburg deutlich gesunken

Die Frühjahrsbelebung hat die Arbeitslosigkeit in Brandenburg im März deutlich gesenkt. Gut 100 000 Märker waren arbeitslos gemeldet, 6300 weniger als im Februar und 15 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank verglichen mit dem Vormonat um einen halben Prozentpunkt auf 7,6 Prozent. Das waren 1,1 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Hintergrund ist, dass mit Frühlingsbeginn in vielen Außenberufen neue Leute eingestellt werden, etwa auf dem Bau, in der Gastronomie und im Gartenbau.

