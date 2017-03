dpa

Frühling lässt Arbeitslosigkeit in Berlin sinken

Die Arbeitslosigkeit ist in Berlin im März weiter zurückgegangen. Rund 175 000 Männer und Frauen waren arbeitslos gemeldet, knapp 5000 weniger als im Februar und etwa 16 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank von Februar bis März um 0,2 Punkte auf 9,4 Prozent. Das war ein Prozentpunkt weniger als im März 2016. Die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg führte den Rückgang auf den Frühlingsanfang zurück. Dann stellen Arbeitgeber auf dem Bau, im Gartenbau, in der Gastronomie sowie anderen Außenberufen neue Leute ein.

