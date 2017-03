Neuer Glanz für Muschelsaal in Schloss Rheinsberg

Die Restaurierungsarbeiten im Muschel- und Marmorsaal im Schloss Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) sind beendet. Das Schmuckstück in dem Schloss sei nun wieder zu besichtigen, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandeburg zur Eröffnung am Freitag mit. Damit sei die Sanierung des Schlosses nahezu abgeschlossen.

In dem Saal wurden Stuckmarmorwände aufgearbeitet, Muscheln, Schnecken sowie Korallen gereinigt und Malereien ergänzt. Schöpfer dieses Kleinods in dem Schloss mitten in der Stadt war der Architekt Carl Gotthard Langhans (1732-1808), der auch das Brandenburger Tor in Berlin schuf. Der Muschel- und Marmorsaal ist zwar kleiner als der im Neuen Palais in Potsdam, aber ebenso kunstvoll.