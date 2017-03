dpa

Polizisten leiden unter Überstunden

Die Einsatzhundertschaften der Berliner Polizei, die Großeinsätze bewältigen müssen, leiden unter vielen Überstunden, baufälligen Gebäuden und zwischenzeitlicher Personalnot. Ende 2016 kam die Bereitschaftspolizei mit ihren etwa 1900 Polizisten auf rund 284 000 Überstunden. Pro Kopf sind das etwa 150 Überstunden, also ein Monat Arbeitszeit. Das geht aus der Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber hervor. Im Jahr 2010 kam die Bereitschaftspolizei noch auf 191 000 Überstunden. An den zwei großen Standorten der Einsatzhundertschaften in der Kruppstraße in Mitte und der Ruppiner Chaussee in Heiligensee in Tegel fehlen Millionen Euro für die Renovierung der heruntergekommenen Unterkünfte und Diensträume.

Letzte Änderung: Freitag, 31. März 2017 06:10 Uhr

Quelle: dpa

