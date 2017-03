Unfall mit Polizei-Auto auf dem Kurfürstendamm

In Berlin hat es erneut einen Unfall mit einem Polizeiauto gegeben. Er ereignete sich am Donnerstagabend auf dem Kurfürstendamm. In den Unfall an der Kreuzung zur Knesebeckstraße seien ein Zivilfahrzeug der Polizei und ein weiteres Auto verwickelt gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Weitere Details - etwa, ob es Verletzte gab - waren zunächst nicht bekannt.

Erst Anfang März war in Kreuzberg ein Streifenwagen im Einsatz mit einem anderen Wagen kollidiert. Es gab fünf Verletzte - darunter zwei Polizisten.

Letzte Änderung: Donnerstag, 30. März 2017 18:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen