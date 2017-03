Bauherr verschweigt Knochenfund: Verzögerung befürchtet

Ein Bauherr in Kremmen hat einen Fund menschlicher Knochen auf seinem Grundstück verschwiegen, da er eine Verzögerung seines Vorhabens befürchtete. Eine Spaziergängerin fand die Knochen dann am Montag auf einem Wiesenweg, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ermittlungen der Mordkommission ergaben, dass sich diese in einem Erdaushub befanden, der erst kürzlich am Fundort abgeladen worden war. Rasch ermittelten sie den verantwortlichen Bauherren.

Die Beamten gehen bislang nicht von einem Tötungsdelikt aus. Das betreffende Grundstück grenzt an einen ehemaligen Friedhof. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Der Bauherr muss nun mit strafrechtliche Konsequenzen rechnen, weil er die Polizei nicht über den Fund informiert hat.

Letzte Änderung: Donnerstag, 30. März 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

