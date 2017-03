Berlin mit wenigsten Sonnenstunden im März

Im zu Ende gehenden März hat Berlin so wenig Sonne abbekommen wie kein anderes Bundesland. Mit rund 125 Sonnenstunden sei die Hauptstadt die sonnenscheinärmste Region in Deutschland gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Etwas besser hatten es die Brandenburger: Dort schien die Sonne zehn Stunden länger. Im südlichen Baden-Württemberg dagegen zeigte sich die Sonne bis zu 200 Stunden.

Bundesweit war der März der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Das zeigt die erste Auswertung der rund 2000 DWD-Messstationen. Das Monatsmittel bei den Temperaturen lag bei 7,2 Grad und schlug damit die März-Monate von 1881, 1938 und 1989, die mit jeweils 7,0 Grad bisher den Rekord hielten.

In Berlin wurden im Schnitt 7,6 Grad gemessen, in Brandenburg 7,0 Grad. Beide Werte lagen damit rund 3,5 Grad über den vieljährigen Mittelwerten der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Brandenburg schnitt im März laut Angaben als relativ niederschlagsarmes Bundesland ab: mit etwa 45 Litern pro Quadratmeter.

Letzte Änderung: Donnerstag, 30. März 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

