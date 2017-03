dpa

Hertha: Neues Stadion, Olympia-Gelände oder Ludwigsfelde

Auf dem Berliner Olympia-Gelände oder als Alternative in Ludwigsfelde will Hertha BSC bis 2025 das Projekt einer neuen Fußball-Arena verwirklichen. «Das sind die beiden Standorte, mit denen wir weiterarbeiten werden», erklärte Vereinspräsident Werner Gegenbauer bei der Vorstellung der Standortstudie am Freitag in Berlin. In acht Jahren, wenn der Mitvertrag über das Olympiastadion als derzeitige Spielstätte ausläuft, will Hertha in der neuen, zu 100 Prozent privat finanzierten Fußballarena mit 55 000 Plätzen spielen.

Das Architektur- und Planungsbüro Albert Speer und Partner (AS+P) hatte im Auftrag des Vereins zunächst über 50 mögliche Stadion-Standorte auf ihre Eignung geprüft. Zwölf kamen in die engere Prüfung. Klarer Favorit auch der Hertha-Anhänger ist der Olympia-Park zwischen Hockey-Stadion und Hanns-Braun-Straße.

Entscheidend für die Bau-Verwirklichung in Berlin wäre eine Einigung mit dem Land Berlin als Eigentümer des Olympia-Parks. Hertha hatte am Donnerstag dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller und Sportsenator Andreas Geisel die Standortanalyse vorgestellt und weitere Gespräche vereinbart. Als Alternative gilt der Brandenburg-Park in Ludwigsfelde, neun Kilometer südlich der Stadtgrenze Berlins.

