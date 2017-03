ALBA verpflichtet US-Guard Gerald Robinson

Der Berliner Basketball-Bundesligist ALBA hat sich mit dem US-Guard Gerald Robinson verstärkt. Der 28-Jährige wechselt aus dem Iran an die Spree und unterschrieb nach Vereinsmitteilung einen Vertrag bis Saisonende. Beim iranischen Topteam Petrochimi Bandar Imam erzielte der 1,85 Meter große Robinson in der laufenden Saison 20,9 Punkte, 4,1 Rebounds und 4,3 Assists im Schnitt.

Der Neuling war am Mittwochabend in Berlin gelandet und hat seine obligatorischen medizinischen Checks absolviert. Am Donnerstag trainierte er das erste Mal mit seinem neuen Team, das weiter auf den verletzten Spielmacher Peyton Siva verzichten muss, und kann bereits am Sonntag im Auswärtsspiel in Oldenburg eingesetzt werden.