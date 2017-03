Daniel Mesenhöler steht weiterhin im Union-Tor

Beim 1. FC Union Berlin ist vor dem Zweitliga-Spitzenspiel bei Hannover 96 die Torwartfrage entschieden. In der Partie am Samstag (1300 Uhr) wird weiterhin Daniel Mesenhöler im Kasten der Berliner stehen. Der Ex-Kölner erhält von Trainer Jens Keller den Vorzug, obwohl der bisherige Stammkeeper Jakob Busk seine Oberschenkelverletzung überwunden hat.

Auf der Linksverteidigerposition bahnt sich die Rückkehr von Kristian Pedersen an. Der Däne konnte nach einer Oberschenkelverletzung seit Wochenbeginn wieder voll mit der Mannschaft trainieren. Der Ausfall des Sechsers Stephan Fürstner, der sich am Montag einer Arthroskopie im rechten Knie unterziehen musste, durfte durch den Einsatz von Dennis Daube oder Michael Parensen abgefangen werden.

Union will die Tabellenführung verteidigen, die durch den 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg am letzten Spieltag erstmals in dieser Saison errungen werden konnten. Im Duell beim Tabellenvierten Hannover erwartet Keller eine interessante Begegnung. «Die Chancen stehen 50:50», meinte Keller.