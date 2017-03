Brandenburger Wirtschaftswachstum im Mittelfeld

Die märkische Wirtschaft hat beim Wachstum zugelegt - aber nicht stark wie im bundesdeutschen Durchschnitt. Die Entwicklung wird aber als robust gesehen.

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 1,7 Prozent gewachsen. Damit kletterte das Bruttoinlandsprodukt als Summe aller im Land produzierten Güter und erbrachten Dienstleistungen auf knapp 69 Milliarden Euro, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte.

Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) bezeichnete die Konjunkturentwicklung im Land als robust. Erfreulich sei das überdurchschnittliche Wachstum im Verarbeitenden Gewerbe mit einem Plus von 3,9 Prozent. Die Industriezweige konnten nach seinen Angaben insbesondere im ersten Halbjahr von der sehr guten konjunkturellen Lage profitieren. Vor allem die märkischen Industrieunternehmen nutzten ihre Marktchancen. Brandenburg sei ein Industrieland und wolle es auch bleiben, betonte Gerber.

Nach Angaben des Landesamtes für Statistik gab es im Produzierenden Gewerbe einen Zuwachs von 1,9 Prozent. Mit 0,2 Prozent stagnierte hingegen der Bereich Dienstleistungen. Während das Baugewerbe in Berlin beispielsweise um 6,9 Prozent anzog, wurde in Brandenburg nur ein Wachstum von 0,4 Prozent erreicht.

Die Wirtschaft sei in den wichtigen Bereichen in einer guten Verfassung, aber auch hier müsse sich die Politik um bessere Rahmenbedingungen für Investitionen kümmern, betonte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Das gelte in erster Linie für Internet-Infrastruktur und für das Bildungssystem des Landes.