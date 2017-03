dpa

Tagebaubetreiber LEAG präsentiert Pläne für Reviere

Der neue Tagebaubetreiber LEAG in der Lausitz stellt am Donnerstagabend erstmals seine Pläne für das Braunkohle-Revier vor. Nach der Aufsichtsratssitzung solle am Abend (19.00 Uhr) auf einer Pressekonferenz darüber informiert werden, teilte das Unternehmen mit. Unklar war bislang, ob an Gruben-Erweiterungen festhalten wird und mögliche neue Tagebaue entstehen. Der Tagebaubetreiber LEAG gehört zum tschechischen EPH-Konzern. Er hatte im Herbst die Lausitzer Braunkohlesparte vom schwedischen Staatskonzern Vattenfall übernommen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 30. März 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

