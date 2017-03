Obdachlose: Ausreichend Schlafplätze, medizinische Defizite

Obdachlose sind in Berlin inzwischen vielerorts allgegenwärtig. Auch an harten Wintertagen harren viele im Freien aus, obwohl es Hilfe gibt. Im vergangenen Winter blieben teils sogar Schlafplätze frei.

Berlin (dpa/bb) - Berlin konnte Obdachlosen in diesem Winter ausreichend Schlafplätze im Warmen anbieten. Sowohl die Träger der Kältehilfe als auch Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) bilanzierten am Donnerstag, die Nachfrage sei gedeckt worden. Die Auslastung lag im Schnitt bei rund 90 Prozent, wobei zentral gelegene Anlaufstellen aber zum Teil deutlich überbelegt waren. Dort mussten die Menschen enger zusammenrücken. Am 31. März endet die Kältehilfe-Saison für diesen Winter.

Aus Mangel an Immobilien war die Kältehilfe im November zunächst mit weniger Plätzen an den Start gegangen. Ab Dezember kam ein Hangar des Ex-Flughafens Tempelhof mit 100 Plätzen hinzu - dadurch sei das Angebot von 920 Plätzen gesichert worden, so Breitenbach. Die Senatorin bekräftigte, sie wolle die Kältehilfe der kommenden Saison früh planen und in der Wohnungslosenhilfe von Grund auf umsteuern: «Wir müssen verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren.»