Kältehilfe bot ausreichend Schlafplätze für Obdachlose

Die Schlafplätze für Obdachlose der Berliner Kältehilfe waren in diesem Winter zu rund 90 Prozent ausgelastet. Wie Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Donnerstag mitteilte, hätten die Anfang Dezember im ehemaligen Flughafen Tempelhof zusätzlich geschaffenen 100 Plätze dazu beigetragen, den Bedarf an Schlafplätzen durchgehend zu decken. In der Spitze gab es 920 Plätze. Breitenbach bekräftigte, sie wolle in der Wohnungslosenhilfe von Grund auf umsteuern: «Wir müssen verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren.» Am 31. März endet die Kältehilfe-Saison für diesen Winter. Die Träger um Diakonie und Caritas stellten am Donnerstag ihre Bilanz vor.

